Differenziata, il Lazio cresce lentamente: Latina provincia vola, il capoluogo frena

Il nuovo rapporto 2025 di Legambiente Lazio mostra un miglioramento contenuto nella raccolta differenziata regionale: il Lazio passa al 56,2%, ancora lontano dagli standard nazionali.

La provincia di Latina cresce al 64,3%, seconda nel Lazio. Forte anche la quota di organico, oltre il 40% quella di Latina città, la più alta della regione, ma il dato complessivo del capoluogo equivale ad una bocciatura: Latina città si ferma al 53%, ben sotto il limite minimo di legge e lontana da Frosinone e dagli altri capoluoghi più performanti. Peggio fa solo Roma (48%).





In provincia, però, ci sono anche realtà virtuose: Fondi 82,9% e Aprilia 71,5%, e sono ben 20 i Comuni sopra la soglia del 65%. Tra questi spiccano anche i centri di Norma e Bassiano che registrano gli aumenti più rilevanti.

Per l’associazione ambientalista, la crescita c’è ma è insufficiente: senza nuovi impianti, politiche più forti e investimenti nella filiera circolare il Lazio continuerà a inseguire. Nel complesso, la provincia di Latina si conferma dinamica e in salita, mentre il capoluogo resta il punto più critico della mappa dei rifiuti.