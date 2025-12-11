Condannato per maltrattamenti, scattano 4 anni di reclusione

Ieri mattina, i Carabinieri di Sonnino hanno arrestato un uomo di 47 anni del posto, già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, condannato ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti dalla propria convivente.

I fati risalgono al luglio del 2022, quando la parte offesa ebbe il coraggio di denunciare atteggiamenti vessatori, percosse e minacce anche di morte che aveva subito quando era convivente.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.