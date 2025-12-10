Un dono verde per la comunità: le piante del Parco Riviera d’Ulisse

di
redazione
-

Il Parco regionale naturale della Riviera d’Ulisse è pronto a recuperare, nella giornata di domani, l’evento che era inizialmente previsto per il 21 novembre e rinviato a causa del maltempo.

“Adotta un albero 2025” si svolgerà, dunque, giovedì 11 dicembre presso l’area naturale di Gianola dove l’Ente regalerà una pianta a tutte le persone che amano la natura.


Dal Parco fanno sapere che verranno messi a disposizione alcuni giovani esemplari da piantare o nel proprio giardino o su un terreno di famiglia.

L’appuntamento è per domani mattina alle 10.30 presso l’infopoint in via del Porticciolo Romano a Gianola a Formia.

Ovviamente, fanno sapere dall’Ente, che le piante disponibili sono in numero limitato. Ma si può ovviare al “rischio” di rimanere senza. Come? chiamando in anticipo e prenotandola al 338 49 66 400, oppure recandosi direttamente in loco domani mattina. “Adotta un albero, adotterai un futuro più verde” ricordano dal Parco della Riviera d’Ulisse.

