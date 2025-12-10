Rubano abiti in un centro commerciale, arrestati

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini di origine algerina, dell’età di 35 e 37 anni, entrambi del luogo e già noti alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, i Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 sono intervenuti presso un centro commerciale del posto, in quanto il personale alla sicurezza del predetto centro commerciale aveva sorpreso gli indagati a rubare alcuni capi di abbigliamento.





I Carabinieri, giusti sul posto, hanno provveduto ad identificare i predetti uomini, traendoli in arresto, avendo raccolto elementi di prova a loro carico in ordine al reato contestato.

La merce è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati presso le camere di sicurezza della Stazione di Latina, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà, con rito direttissimo, nella mattinata odierna.