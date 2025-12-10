Manufatto abusivo in un ristorante, la scoperta di carabinieri e municipale

Quello che doveva essere un normale giro di verifiche sul rispetto delle norme urbanistiche e commerciali si è trasformato, per i Carabinieri della Stazione locale e per la Polizia Municipale, in una scoperta tutt’altro che trascurabile. Durante i controlli effettuati ieri, gli agenti si sono imbattuti in una modifica strutturale realizzata da un ristorante della zona senza alcun via libera ufficiale.

Gli accertamenti hanno portato alla luce la presenza di un silenziatore installato sulla canna fumaria dell’esercizio, una struttura lunga circa un metro e realizzata senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa. A rendere la situazione ancor più delicata è stato il luogo in cui l’intervento è stato eseguito: un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, dove ogni opera, anche minima, richiede permessi specifici.





Constatata l’irregolarità, i militari hanno segnalato la titolare del ristorante all’autorità giudiziaria. Le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni per accertare eventuali ulteriori violazioni.