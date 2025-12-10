Il Teatro di Fondi amplia l’offerta, ma per ora solo Izzo verso il sold out

La prima stagione teatrale a Fondi procede con entusiasmo, ma la risposta degli spettatori non è uniforme. Mentre il cartellone principale del “Nino Canale” ha registrato un’affluenza quasi immediata, le proposte fuori abbonamento stanno avendo un andamento più altalenante, segno di un pubblico che valuta con attenzione dove indirizzare il proprio interesse. A tirare, come sempre sono i grandi nomi della comicità.

Lo dimostrano i numeri: “L’arte della Truffa”, lo show di Biagio Izzo previsto per l’11 febbraio, è l’unico tra gli eventi extra ad aver raggiunto quasi la capienza massima. Anzi, si potrebbe già parlare di tutto esaurito, visto che mancano a mala pena la vendita di qualche singolo posto. Più lenta la corsa per Maurizio Battista del 20 marzo, seppur comunque ci sia stato un discreto interesse di pubblico, considerando come la disponibilità sia rimasta solo in seconda galleria.





Ampia scelta, invece, per chi volesse assistere al musical “Forza Venite Gente”, in scena il 20 dicembre in doppia replica alle 17 e alle 21: platea e galleria offrono ancora diversi posti disponibili nonostante la vicinanza della data degli spettacoli in programma tra dieci giorni.

Per il concerto di Michele Zarrillo, fissato il 28 marzo, la situazione è ancora più tranquilla: l’evento è lontano nel tempo e le vendite ancora non sono state così numerose.

A movimentare il calendario è però il nuovo annuncio arrivato nei giorni scorsi: Pierpaolo Spollon debutterà sul palco fondano il 2 aprile con lo spettacolo “La paternità spiegata malissimo”. Si tratta dell’ultima aggiunta al programma e anche in questo caso i posti disponibili sono numerosi, complice il recente avvio delle prenotazioni.

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di una stagione vivace ma caratterizzata da un interesse non omogeneo: solo alcuni titoli attirano immediatamente il pubblico.