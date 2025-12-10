Faccia a faccia a Gaeta tra il sindaco e il direttore marittimo di Civitavecchia

Incontro istituzionale in Comune, dove il neo-Direttore Marittimo del Lazio e comandante del porto di Civitavecchia, Cosimo Nicastro, ha incontrato il sindaco Cristian Leccese. Una visita dal forte valore simbolico, soprattutto per il legame personale dell’Ufficiale con la città: Nicastro aveva infatti guidato la Capitaneria di Porto di Gaeta tra il 2013 e il 2015.

Durante il colloquio, cordiale e improntato alla massima collaborazione, sono stati affrontati i temi chiave per il territorio: sicurezza marittima, tutela dell’ambiente costiero e prospettive di sviluppo della fascia litoranea. Entrambi gli interlocutori hanno ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione tra Guardia Costiera e Amministrazione comunale, considerata essenziale per la gestione delle attività portuali e per il sostegno alle iniziative locali.


Il sindaco Leccese ha dato il benvenuto al comandante, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidiano del Corpo nelle operazioni di salvataggio e nel mantenimento della legalità. Nicastro, da parte sua, ha sottolineato il profondo legame con Gaeta e la volontà di consolidare ulteriormente la sinergia con il Comune.

L’incontro si è concluso con uno scambio di doni celebrativi, a testimonianza della continuità del rapporto istituzionale. La visita rientra nel calendario delle iniziative avviate dal nuovo Direttore Marittimo per rafforzare il dialogo con gli enti locali della costa laziale.

