Droga in cantina, misura cautelare per un 53enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Latina hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ad un 53enne italiano, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in questo centro il 17 settembre scorso.

Nello specifico, i Carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto al narcotraffico, eseguirono numerose perquisizioni, nel corso delle quali, all’interno di una cantina, apparentemente non assegnata ad alcun condomino della palazzina all’interno della quale si svolsero le predette operazioni, rinvennero oltre un chilo e mezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 12 panetti, occultata all’interno di un frigorifero.





Le successive verifiche hanno consentito di appurare che la cantina in questione, adibita a laboratorio per il taglio dello stupefacente, sarebbe stata utilizzata dall’indagato, il quale, dalla propria cantina, sita di fronte a quella in cui fu ritrovato lo stupefacente, avrebbe fornito corrente elettrica al laboratorio, nel quale, fu rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento e una pressa utilizzata per modellare i suddetti panetti.

I gravi indizi di colpevolezza, opportunamente documentati, sono stati sottoposti al vaglio della locale Procura della Repubblica che, condividendoli, ha richiesto un’idonea misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, il quale ha provveduto ad emettere il suddetto provvedimento.