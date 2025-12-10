A Latina la teca con l’auto di Capaci, poi l’iniziativa con gli studenti

Non solo memoria, ma soprattutto responsabilità verso il futuro: è questo lo spirito della manifestazione che domani, 11 dicembre, animerà Latina con un doppio appuntamento dedicato ai giovani e alla comunità. L’obiettivo è chiaro: avvicinare le nuove generazioni ai temi della legalità e della solidarietà attraverso un’esperienza concreta e profondamente simbolica.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra DonatoriNati, l’Associazione Quarto Savona 15 e la Prefettura di Latina, guidata da Vittoria Ciaramella, e coinvolge istituzioni scolastiche, amministratori e cittadini.





La giornata si aprirà alle 9.30 in Piazza del Popolo, dove sarà esposta la teca contenente ciò che resta della Quarto Savona 15, l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, un simbolo tangibile del sacrificio degli agenti che lo accompagnavano nella tragica strage di Capaci. A rendere omaggio a quel frammento di storia saranno il Prefetto, il sindaco Matilde Celentano e il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.

A seguire, alle 10.00, il Liceo Classico Dante Alighieri ospiterà un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori. Interverranno Tina Montinaro, presidente dell’associazione QS15 e moglie del capo-scorta Antonio Montinaro, e Claudio Saltari, presidente nazionale di DonatoriNati. Due testimonianze che uniranno la forza del ricordo alla promozione della cultura del dono, con particolare attenzione alla donazione del sangue come gesto quotidiano di responsabilità civile.

Il Prefetto Ciaramella ha ricordato come il passaggio della Quarto Savona 15 a Latina rappresenti un invito a mantenere alta la vigilanza contro ogni forma di illegalità e a custodire il significato del sacrificio compiuto da chi ha difeso lo Stato fino all’ultimo.

Tina Montinaro ha ribadito che l’esempio, più delle parole, è ciò che può guidare i giovani nel comprendere il valore del dovere e dell’impegno civile, valori incarnati dal marito Antonio e dai suoi colleghi.

La teca rimarrà visitabile in Piazza del Popolo fino alle 17.00, offrendo a tutti l’occasione di un momento di riflessione personale.

Claudio Saltari ha infine sottolineato il legame tra legalità e donazione del sangue, entrambe scelte che richiedono consapevolezza e responsabilità: due modi diversi di affermare, ogni giorno, la volontà di fare la cosa giusta.