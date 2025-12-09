Nel Pd è scontro social sulla Palestina: accuse a distanza

Che il Pd sia costantemente alle prese con frizioni interne, ma di solito, almeno a livello locale, il dibattito si è sempre consumato sulla guerra di tessere pre congressuale e nelle sale che hanno ospitato il confronto politico nel momento dell’elezione delle segreterie provinciali e locali.

Questa volta, probabilmente anche complice il tema di portata internazionale, la discussione è arrivata direttamente sui social network e ha coinvolto l’ex senatore e consigliere regionale, nonché leader del partito a livello provinciale per anni, ovvero Claudio Moscardelli e il consigliere comunale di Fondi e membro della segreteria pontina Salvatore Venditti.





Un botta e risposta sotto un post di Moscardelli sul discusso Disegno di Legge Delrio sull’antisemitismo, ha scatenato il battibecco concluso con il titolare della discussione che ha finito per dare del “razzista” al secondo. Una questione che Venditti non ha voluto far cadere nel nulla e che anzi ha rilanciato, cercando di mettere un punto sul dibattito affermando: “Difendere il diritto alla critica e i diritti umani non è un vezzo: è parte della nostra identità, di chi siamo come comunità politica”. Ma non solo. Di seguito il testo del post.

LA NOTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI FONDI VENDITTI

Siamo contrari al DDL che recepisce la definizione IHRA di antisemitismo perché, nel merito, è una scelta sbagliata e pericolosa. E soprattutto perché nasce come una chiara provocazione politica di una corrente. Non lo diciamo solo noi: a uno dei proponenti, Graziano Delrio, hanno già risposto tutti i vertici del partito, chiarendo che si tratta di un’iniziativa personale, non della linea del PD. Un gesto isolato, che tenta di spostare il dibattito interno su posizioni che la comunità dem non riconosce come proprie.

Quel testo ricalca quasi alla lettera proposte già avanzate dalla destra — nientepopodimeno che da Gasparri, tanto per intenderci — ed è esattamente l’esempio di come una definizione nata per contrastare l’antisemitismo possa, se usata male, diventare un grimaldello per limitare il dissenso e la critica verso il governo israeliano. Da anni studiosi come Brian Klug, David Feldman, Judith Butler e realtà autorevoli come la European Legal Support Center denunciano questo rischio: l’uso politico della definizione IHRA è una deriva che dobbiamo respingere con fermezza.

Difendere il diritto alla critica e i diritti umani non è un vezzo: è parte della nostra identità, di chi siamo come comunità politica.

E mentre chiediamo serietà, ci siamo trovati davanti a un dibattito che ha superato ogni limite. A una mia critica al DDL sui social, l’ex senatore Moscardelli è arrivato perfino ad accusarmi di razzismo. Parole gravissime, lontane dalla cultura del confronto che ci unisce, molte volte acceso, ma mai irrispettoso. Chi mi conosce sa bene quanto sono estraneo a qualsiasi forma di razzismo. Ma evidentemente lui conosce meglio la storia del Medio Oriente che quella della comunità democratica della nostra provincia, considerando che da mesi parla solo in difesa del governo criminale israeliano. Senza proferire una parola nei confronti dei civili palestinesi morti e dei coloni illegali in Cisgiordania.

Infine, c’è una questione di metodo che per noi non è negoziabile: su temi così delicati dobbiamo ascoltare gli iscritti, i circoli, la nostra comunità. Sono loro che tengono vivo il PD ogni giorno. Sono loro, non le correnti e non le manovre romane, a dare senso a questo partito. Ed è a loro che dobbiamo restituire la parola, sempre.

Noi, nel frattempo, staremo sempre dalla parte dei più deboli. Staremo sempre dalla parte del popolo palestinese oppresso.