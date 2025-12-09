Latina protagonista della fortuna: ad Aprilia maxi-vincita al Lotto

La fortuna fa tappa in provincia di Latina, che nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto conquista le vincite più rilevanti del Lazio. Il colpo maggiore arriva da Aprilia, dove una giocata Lottopiù con numeri puntati sulla ruota di Bari ha garantito oltre 50mila euro grazie a una serie di combinazioni vincenti.
Premio anche a Terracina, dove un 8 Doppio Oro del 10eLotto ha fruttato 5mila euro a un giocatore di via Badino. Tra Aprilia e Terracina, il territorio pontino incassa così più di 55mila euro in soli due giorni.