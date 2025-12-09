Frontale sull’Appia, due feriti a Terracina

Nelle prime ore della mattinata di ieri, su richiesta pervenuta al 112 NUE, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, sono intervenuti, in quel comune, sulla SS Appia, a seguito di un incidente stradale, nel quale erano rimaste coinvolte due autovetture.

Dalla ricostruzione preliminarmente eseguita dai Carabinieri intervenuti emergerebbe che il conducente di un’utilitaria, che stava percorrendo la predetta arteria verso Terracina, durante una manovra di sorpasso, avrebbe invaso l’altra corsia, andando ad impattare frontalmente con un’altra autovettura che stava viaggiando nel senso di marcia opposto.





Sul posto è stato necessario il personale del 118 che ha trasportato, a mezzo ambulanza, gli occupanti dei veicoli coinvolti, comprendenti anche una passeggera che viaggiava sull’utilitaria, presso gli ospedali di Latina e di Terracina.

Le autovetture, che a seguito dell’incidente hanno riportato danni rilevanti, sono state affidate a una depositeria convenzionata.