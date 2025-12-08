Paura a Fondi, incidente tra auto e cinghiale sull’Appia

Nella nottata tra domenica e lunedì, nel territorio di Fondi, all’altezza del chilometro 124+800 di via Appia lato Itri, si è verificato un incidente stradale autonomo conseguente all’investimento di un cinghiale.

Un uomo del posto di 56 anni, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura in compagnia alla moglie, mentre percorreva l’arteria in direzione Itri ha appunto investito un cinghiale di grossa corporatura, sbucato improvvisamente dalla vegetazione. L’impatto è stato inevitabile e l’animale è morto sul colpo.





Sul posto, oltre ai carabinieri della Tenenza locale, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la moglie del conducente presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, da dove è stata subito dimessa, nonché personale servizio Asl veterinario, che ha autorizzato la rimozione della carcassa dell’animale, effettuata da una ditta convenzionata.