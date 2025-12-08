Furto in casa, due topi d’appartamento sorpresi e arrestati dai carabinieri

Nella giornata di domenica i carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 55 e 48 anni, entrambi noti alle forze di polizia ed in Italia senza fissa dimora.

Durante un servizio perlustrativo, su segnalazione pervenuta al 112 i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione del centro di Aprilia, dove hanno sorpreso in flagranza di reato i due georgiani. Poco prima, approfittando dell’assenza del proprietario, previa forzatura della porta d’ingresso si erano introdotti all’interno di un appartamento, riuscendo a trafugare denaro contante e carte di credito, nonché monili vari. Alla vista dei militari dell’Arma, i topi d’appartamento hanno tentato di allontanarsi dal luogo del furto, inutilmente.





Previo riconoscimento, la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo fissata per martedì sono stati ristretti nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Aprilia.