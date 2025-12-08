Controlli straordinari dei carabinieri tra Formia e Itri, il bilancio

Nella giornata di sabato i carabinieri della Compagnia di Formia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel predetto comune e in quello di Itri. Si è trattato di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere la criminalità comune, in particolare i reati predatori, e l’attività di spaccio attraverso l’intensificazione della vigilanza nelle zone maggiormente interessate, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli 92 veicoli, identificate 102 persone, eseguite tre perquisizioni personali, nonché elevate sei contravvenzioni al codice della strada, oltre a due patenti di guida ritirate.





Nel medesimo contesto i Carabinieri hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un ventinovenne, quale assuntore, poiché trovato in possesso di circa sette grammi di marijuana.