Terracina, il consiglio approva il bilancio consolidato

Il consiglio comunale di Terracina ha approvato il Bilancio consolidato 2024. Come illustrato in aula dal vicesindaco e assessore al Bilancio Claudio De Felice, quello che emerge è “un quadro complessivamente positivo con un rafforzamento del risultato economico, una riduzione dell’indebitamento e un contestuale incremento delle disponibilità liquide, un aumento dei fondi rischi e oneri che indica prudenza e corretta valutazione delle passività potenziali, una robusta crescita del patrimonio netto, che consolida la capacità di autofinanziamento dell’ente”.

L’esercizio 2024 si chiude infatti con un risultato positivo di euro 9.543.358,87, superiore di circa 3,7 milioni di euro rispetto all’utile consolidato conseguito nell’anno precedente. Un miglioramento che, è stato spiegato, è riconducibile a una combinazione di fattori, tra cui la crescita della differenza tra componenti positivi e negativi della gestione e la lieve ma significativa riduzione degli oneri finanziari.





I componenti positivi della gestione raggiungono nel 2024 la somma di euro 51.594.067,18, con un incremento seppur contenuto rispetto all’esercizio 2023, con i proventi tributari che costituiscono la principale fonte di entrata. Sul versante dei componenti negativi della gestione, è stata evidenziata una diminuzione significativa degli ammortamenti e svalutazioni, una riduzione degli oneri diversi di gestioni, un incremento del costo del personale.

Le gestione straordinaria, poi, evidenzia un saldo positivo di euro 3.315.820,20, superiore a quello del 2023. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il totale dell’attivo e del passivo è in crescita: l’attivo circolante cresce in misura significativa, il patrimonio netto aumenta sensibilmente, i debiti complessivi si riducono.

In merito poi agli indicatori di equilibrio, cresce l’autonomia finanziaria con il rapporto patrimonio netto/attivo che sale al 62,7%, cresce la solidità di cassa, e l’esposizione debitoria si riduce di circa il 28% in un anno.

“Quella che emerge da questo bilancio consolidato è una gestione improntata alla solidità, prudenza e sostenibilità, in grado di assicurare il mantenimento degli equilibri economici e finanziari e di fornire solide basi per le future politiche di sviluppo e investimento”, ha dichiarato De Felice. “Ci sono spazi per investimenti importanti che, operando in sinergia, riusciremo a porre in essere nell’interesse della Città, e grazie a questo strumento potremo portare avanti le procedure assunzionali necessarie per l’ente”.

“Sono sempre convinto che si possa fare di più e meglio – ha dichiarato il sindaco Francesco Giannetti – ma devo ritenermi estremamente soddisfatto per quello che l’amministrazione è riuscita a fare, con tutte le polemiche e le difficoltà del caso, nonostante la situazione ereditata dal commissariamento e la situazione di sotto organico esasperata. Nulla si è fermato, le giunte sono andate avanti, abbiamo portato a termine tutte le opere del Pnrr, ad eccezione del progetto per il Mercato Marina che comunque procede, così come abbiamo messo in campo una serie di opere che vedranno la luce, come il nuovo Ponte sul Sisto e la riapertura completa di via San Francesco. Mi auguro che questo bilancio consolidato possa essere ora un nuovo punto di partenza, e la mia volontà è quella di puntare l’attenzione sul decoro urbano, sulla manutenzione delle opere, sui parchi, e sulla progettazione del Lungomare, via Derna e piazza Mazzini. Voglio ringraziare ancora una volta Angelina Tasciotti per la disponibilità e il grande lavoro fatto fino ad oggi, accompagnato da un’onestà intellettuale encomiabile”.