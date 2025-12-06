Latina, proseguono i controlli straordinari nelle aree della movida

A Latina la polizia continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone interessate dalla movida e alle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e criminalità.

Nella serata di venerdì, durante un servizio straordinario predisposto nella cosiddetta zona dei pub, gli equipaggi della Questura hanno effettuato numerosi controlli agli avventori dei locali, finalizzati anche alla verifica dell’eventuale detenzione di sostanze stupefacenti.





Nel corso dell’attività, un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga destinata all’uso personale. Dopo essere stato identificato, è stato accompagnato negli uffici di polizia e segnalato all’autorità amministrativa competente.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia nelle aree dedicate alla movida sia nelle zone del capoluogo pontino recentemente individuate come “zone rosse”, nell’ottica di garantire sicurezza, legalità e una presenza costante dello Stato sul territorio.