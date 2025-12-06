Controlli in un allevamento, titolare denunciato per una serie di mancanze

Nella mattinata di venerdì, a Pontinia, i carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di animali.

All’esito delle necessarie verifiche svolte dai carabinieri, il titolare dell’azienda, un uomo di 41 anni del posto, è stato denunciato in stato di libertà per mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione in materia di salute e sicurezza ed omessa formazione specifica per l’uso di attrezzature.





Per le predette ipotesi di reato sono previste ammende per circa 7.800 euro complessivi. Durante il controllo i carabinieri hanno vagliato la posizione di due lavoratori, di cui uno di nazionalità indiana, che una volta identificati sono comunque risultati tutti in regola con le preventive comunicazioni di assunzione.