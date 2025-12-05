Non ci fu estorsione, assolto dall’accusa manager pontino

Ieri mattina la Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria durata quasi dieci anni. Natan Altomare, manager pontino, è stato nuovamente assolto dalle accuse di estorsione avanzate nel 2015 dal titolare di un centro medico, che sosteneva di essere stato costretto per cinque anni a versargli stipendi e benefit aziendali. Altomare, difeso dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, aveva già visto cadere la più grave misura cautelare: l’ordinanza di custodia era stata annullata in fase preliminare. Nel 2022 era poi arrivata la prima assoluzione da parte del Gip del Tribunale di Latina, che aveva riconosciuto l’assenza totale di elementi a supporto delle accuse.

Nonostante ciò, la Procura Generale di Roma e la parte civile avevano scelto di impugnare la decisione, chiedendo un nuovo esame della vicenda. In aula la Procura ha sollecitato una condanna o, quantomeno, la riapertura dell’istruttoria con l’ascolto dei testimoni. La parte civile, dal canto suo, ha insistito per ottenere un risarcimento di 60 mila euro. La linea della difesa è rimasta ferma: l’avvocato Cardillo Cupo ha ricostruito la vicenda sostenendo che la denuncia non fosse altro che un tentativo di sottrarsi al pagamento degli stipendi arretrati dovuti ad Altomare.





Dopo un’ora e mezza di camera di consiglio, la Corte ha sciolto la riserva e pronunciato la sua decisione: assoluzione piena. Una conferma che chiude definitivamente un capitolo giudiziario complesso, restituendo al manager la piena innocenza dopo anni di accuse e contestazioni.