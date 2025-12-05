Le opposizioni di Fondi presentano una mozione sulla sicurezza

La questione dei nuovi furti registrati in città nelle ultime settimane, ha riportato nuovamente di attualità a Fondi il tema della sicurezza. Ancora una volta, i consiglieri comunali di opposizione sono intervenuti, questa volta presentando una mozione per chiedere al sindaco di farsi carico con il Prefetto e con il Ministero dell’Interno, di chiedere maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

LA NOTA





Una Mozione a firma di tutti i Consiglieri Comunali di Opposizione è stata depositata oggi pomeriggio in vista del prossimo Consiglio Comunale. Francesco Ciccone, Enesio Iudicone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella chiedono alla massima assise un’importante presa di posizione. La Città di Fondi, ormai da anni, è ciclicamente colpita da una serie di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni, fenomeni che generano un crescente senso di insicurezza nei Cittadini. Numerose famiglie hanno espresso preoccupazione e disagio per il ripetersi di tali episodi, che compromettono la serenità e la qualità della vita della Comunità.

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio svolgono un lavoro encomiabile, ma il numero complessivo degli operatori risulta insufficiente a garantire un’attività di controllo e prevenzione costante e capillare, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La tutela della sicurezza pubblica rappresenta una priorità fondamentale per le Istituzioni locali e nazionali. Il Comune può e deve farsi parte attiva nel sollecitare le autorità competenti al potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine, al fine di rafforzare la presenza e l’efficacia delle attività di prevenzione.

Una più ampia copertura oraria del Corpo di Polizia Locale contribuirebbe ulteriormente al presidio del territorio e a un monitoraggio più puntuale nelle fasce più sensibili. Un’azione congiunta tra Amministrazione Comunale, Prefettura e Ministero dell’Interno è indispensabile per garantire un incremento strutturale e duraturo delle risorse dedicate alla Sicurezza. L’ampliamento dell’orario di servizio della Polizia Locale rappresenta un intervento immediatamente attuabile dall’Amministrazione Comunale, con ricadute positive sulla prevenzione dei reati e sul supporto alle altre Forze dell’Ordine.

Per questi motivi i sette Consiglieri Comunali firmatari della Mozione auspicano un impegno di Sindaco e Giunta per richiedere formalmente al Prefetto di Latina e al Ministero dell’Interno un incremento dell’organico delle Forze dell’Ordine presenti nella Città di Fondi, al fine di garantire un presidio costante e adeguato alle esigenze di sicurezza del territorio.

Oltre questo obiettivo la Mozione mira a sollecitare l’attivazione di specifici servizi straordinari di controllo del territorio, in collaborazione con Prefettura, Questura e Comandi di competenza, nelle fasce orarie maggiormente critiche, ad ampliare l’orario lavorativo del Corpo di Polizia Locale, valutando tutte le soluzioni organizzative e contrattuali necessarie per assicurare una maggiore presenza degli agenti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Ed infine chiede a Sindaco e Giunta di riferire periodicamente al Consiglio Comunale sugli sviluppi delle richieste avanzate e sulle azioni intraprese per rafforzare la sicurezza urbana e di provvedere all’installazione di telecamere di controllo e lettori targa nelle strade di accesso alla Città e nelle periferie, e ad istituire un tavolo di confronto permanente con gli organi competenti.

I Consiglieri Comunali Francesco Ciccone, Enesio Iudicone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella