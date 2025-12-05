I colpi nel senese, nei guai 4 stranieri residenti in provincia

La Polizia di Stato di Siena ha individuato quattro uomini ritenuti coinvolti in una serie di furti con la tecnica della “spaccata” ai danni di negozi e attività commerciali. Per loro è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, mentre uno dei quattro è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di documenti falsi.

L’indagine, avviata lo scorso aprile dalla Squadra Mobile della Questura senese, ha preso il via dopo una lunga scia di colpi messi a segno anche nel territorio provinciale. Il gruppo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, utilizzava veicoli rubati per sfondare le vetrine degli esercizi commerciali, colpendo in varie zone del Paese. Il lavoro di analisi, condotto con tecniche investigative complesse, ha permesso di ricostruire nel dettaglio le modalità operative della banda e di raccogliere gli elementi utili all’identificazione dei presunti responsabili: quattro cittadini romeni tra i 24 e i 30 anni, domiciliati in provincia di Latina.





Il 25 novembre scorso, con il supporto della Squadra Mobile di Latina, gli agenti hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari su delega dell’Autorità giudiziaria. Durante le operazioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, indumenti, strumenti da scasso, una centralina OBD con connessione bluetooth – ritenuta utile per avviare veicoli senza chiavi – e vari documenti risultati falsi. Materiale, questo, considerato di particolare interesse investigativo e potenzialmente collegato ai furti in esame.

Proprio durante le perquisizioni, uno dei giovani, un 29enne, ha esibito una carta d’identità e una patente romene che si sono rivelate contraffatte. Per lui è scattato l’arresto in flagranza, poi convalidato dal GIP del Tribunale di Latina, che ha disposto l’obbligo di dimora nel capoluogo pontino e il divieto di uscire da casa nelle ore notturne, oltre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione, sottolinea la Questura, conferma l’impegno della Polizia di Stato – e in particolare della Squadra Mobile di Siena – nel contrasto ai reati predatori, grazie anche alla collaborazione con gli investigatori di Latina.

Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: per legge, ogni indagato è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.