Ancora controlli nei campi, scatta una nuova denuncia

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nell’attività di coltivazione di ortaggi vari.

All’esito delle necessarie verifiche svolte dai Carabinieri, la titolare dell’azienda, una donna di 40 anni residente nel territorio pontino, è stata deferita, in stato di libertà, poiché i luoghi di lavoro erano sprovvisti di locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici per il personale.





Per la predetta ipotesi di reato sono previste ammende per complessivi 1.700 euro circa.

Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di due lavoratori, entrambi di nazionalità indiana, che compiutamente identificati, sono risultati tutti in regola sul territorio Nazionale e con le preventive comunicazioni di assunzione.