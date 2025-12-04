Rapine a Terracina negli anni passati, condannato e arrestato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Terracina ha dato esecuzione all’Ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un soggetto, condannato in via definitiva a scontare la pena di 2 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione, nonché il pagamento della pena pecuniaria di 2.000 euro in ragione delle condanne emesse a suo carico per vari episodi di rapina avvenuti a Terracina tra il 2015 e il 2019.

Il provvedimento trae origine da una sentenza del 2024 della Corte d’Appello di Roma, Sezione III Penale, pronunciata in data 25 novembre 2024 in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, divenuta divenuta definitiva lo scorso 21 novembre 2025, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di Cassazione.





L’uomo, rintracciato a Terracina, è stato pertanto arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso a suo carico