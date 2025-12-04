In libertà vigilata mostra al giornalista la droga: si aggrava la misura

Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto l’aggravamento della misura di sicurezza per un uomo già sottoposto alla libertà vigilata, ordinandone l’assegnazione alla casa di lavoro per due anni.
La decisione segue una segnalazione della Polizia di Stato di Latina: un servizio televisivo lo aveva ripreso nella sua abitazione mentre mostrava sostanza stupefacente e si diceva disposto a cederla, nonostante l’obbligo di permanenza al domicilio.
Per il Magistrato di Sorveglianza, il comportamento filmato costituisce una violazione grave delle prescrizioni e rivela una persistente pericolosità sociale. Da qui la scelta di sostituire la misura non detentiva con quella detentiva, ritenuta necessaria per prevenire nuove condotte illecite.