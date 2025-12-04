FOTO – Al D’Annunzio presentato “Il giardino dei nani solitari”

Il foyer del Teatro D’Annunzio di Latina ha ospitato ieri sera un incontro letterario che ha visto protagonista lo scrittore pontino Gian Luca Campagna, impegnato nella presentazione del suo nuovo romanzo “Il giardino dei nani solitari” (Arkadia). Guidato dal giornalista Alessandro Panigutti, l’autore ha illustrato temi e ambientazione del libro, centrato sulle vicende dell’investigatore argentino José Cavalcanti durante i primi mesi dell’emergenza pandemica.

L’evento, sostenuto dal Comune di Latina, è stato accompagnato da letture dell’attrice Simona Serino e da interventi musicali a cura di Gianluca Masaracchio, Raffaele Esposito e Susana Matos Da Costa, che hanno contribuito a creare un contesto culturale armonico e partecipato. La serata, molto seguita, si è conclusa con un accenno dell’autore ai futuri sviluppi della sua produzione, che riporterà Cavalcanti in terra argentina, in particolare in Patagonia.





FOTO