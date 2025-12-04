Cisterna, sorpreso pusher con 34 dosi di “coca”

La Polizia di Stato di Cisterna ha arrestato in flagranza di reato un uomo, classe 1996, sorpreso dalla Volante del Commissariato nell’atto di cedere alcune dosi di cocaina ad un avventore.

L’attività di polizia è frutto del particolare intuito degli agenti, che avevano notato il soggetto assumere atteggiamenti ambigui. Dopo una breve osservazione a distanza, i poliziotti hanno visto l’uomo aprire lo sportello di un’auto in sosta e riporvi qualcosa all’interno; a quel punto sono immediatamente intervenuti per identificarlo.





L’uomo si è mostrato fin da subito nervoso e ha lasciato cadere a terra un pacchetto di sigarette. Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato l’oggetto constatando che all’interno vi erano 34 dosi già confezionate di cocaina, pronte per la vendita.

Gli accertamenti eseguiti sull’autovettura, poi risultata essere dell’acquirente della sostanza, hanno permesso di rinvenire nel vano interno due ulteriori dosi confezionate, presumibilmente appena acquistate e lasciate in macchina invece che consegnate direttamente in mano.

A seguito del rinvenimento, gli agenti si sono recati presso un bed and breakfast dove l’uomo alloggiava in quei giorni per eseguire una perquisizione domiciliare e lì hanno trovato un bilancino di precisione oltre a vario materiale utile al confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del P.M. è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima che si terrà domani mattina.

L’altro soggetto, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di droga per uso personale.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione d’innocenza per l’indagato.