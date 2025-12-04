Blitz dei carabinieri in un’azienda agricola, denunciato titolare

Una semplice mattinata di controlli si è trasformata in una scoperta tutt’altro che marginale per un’azienda agricola del territorio pontino. I Carabinieri di Fondi, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno infatti bussato alle porte di una società che coltiva ortaggi, nell’ambito di una serie di verifiche pensate per contrastare il caporalato e vigilare sulle condizioni di chi lavora nei campi.

Durante l’ispezione, il quadro che si è delineato non è apparso dei più rassicuranti: secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, gli ambienti e le attrezzature della linea produttiva non sarebbero stati mantenuti secondo gli standard igienici richiesti. Una mancanza che è costata al titolare — un 34enne della zona — una denuncia a piede libero e sanzioni economiche che sfiorano i 1.700 euro.





Oltre alla parte strutturale dell’azienda, i Carabinieri hanno controllato anche la situazione dei dipendenti presenti al momento dell’accesso ispettivo. I quattro lavoratori, tre provenienti dall’India e uno dal Bangladesh, sono risultati regolarmente assunti e in regola con la normativa sul soggiorno.

Il controllo si è così chiuso senza riscontrare irregolarità sul fronte del lavoro nero, ma con un richiamo deciso alla necessità di garantire ambienti adeguati a chi quegli ortaggi li raccoglie, li seleziona e li prepara ogni giorno.