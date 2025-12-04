Arezzo-Latina, tensione a fine gara: tifoso nei guai, scatta il DASPO

Quella che sarebbe dovuta essere una semplice gara di Coppa Italia di Serie C si è conclusa, per un ultras del Latina Calcio, con un provvedimento che lo terrà lontano dagli stadi per molto tempo. Nei giorni scorsi, infatti, la Polizia di Stato gli ha notificato un nuovo DASPO, frutto degli accertamenti seguiti alla trasferta del 26 novembre ad Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al termine della sfida l’uomo avrebbe tentato di scendere in campo scavalcando la barriera che delimita il settore riservato ai tifosi ospiti. Una manovra rapida e pericolosa, bloccata solo grazie all’intervento degli steward e degli operatori della Squadra Tifoserie della DIGOS di Latina, che sono riusciti a fermarlo prima che la situazione assumesse contorni più seri.





La conferma definitiva è arrivata dalle telecamere di sorveglianza dello stadio, che hanno immortalato la scena e consentito agli agenti di ricostruire con precisione il comportamento del tifoso. Non si trattava, peraltro, di un volto nuovo: il protagonista della vicenda è infatti già noto alle forze dell’ordine e in passato, nel 2015, era stato destinatario di un altro DASPO emesso dal Questore di Viterbo.

Valutando il rischio per la sicurezza e la gravità dell’azione, il Questore di Arezzo ha così disposto il divieto di accesso a tutte le manifestazioni calcistiche — dalle gare di campionato fino alle amichevoli, sia nazionali sia internazionali — per i prossimi cinque anni. A ciò si aggiunge l’obbligo di firma presso la Questura di Latina durante le partite del Latina Calcio 1932 e quelle della Nazionale italiana.