VIDEO – Ladri acrobati a Fondi, ripresi durante il furto in casa “grazie” al gatto

Nelle ultime settimane a Fondi i ladri sono tornati a far paura. Sono stati segnalati alle autorità diversi furti in casa, sia in centro che in periferia. Alcuni solo tentati, altri messi a segno, anche con bottini cospicui. Tra gli ultimi uno avvenuto domenica 30 novembre a poche decine di metri dal Municipio, in via Gramsci. Intorno alle 18.30 si sono palesati dei ladri-acrobati, o meglio arrampicatori, che hanno letteralmente risalito una palazzina su tre livelli per poi fare irruzione nell’appartamento all’ultimo piano, entrando dalla finestra del salotto. Dei malviventi impavidi, sicuramente degli specialisti: “Si sono arrampicati sui tubi del gas”, ha spiegato il padrone di casa, un professionista originario di Sperlonga e in quei momenti fuori città. “Sono entrati in due. Snelli, alti almeno un metro e ottanta, uno aveva un pizzetto. Si vede anche parzialmente in volto”. Aggiunge sconsolato l’uomo: “Soldi e oggetti sono cose, ma l’intimità casalinga non ha prezzo”.

I ladri hanno rovistato in particolare in due camere e in altrettanti locali di servizio, quindi si sono volatilizzati facendo il percorso a ritroso portandosi dietro soldi e orologi di valore. Oltre che il sistema di videosorveglianza della casa: diverse telecamere piazzate in aree strategiche dell’appartamento e che i soliti ignoti hanno rimosso e trafugato insieme al bottino, col chiaro intento di cancellare possibili elementi in grado di incastrarli. Eppure, parte del furto è stata ripresa da un occhio elettronico che i malviventi non avevano calcolato. Una telecamerina nascosta su un mobile per cogliere sul fatto il gatto, col vizietto di fare i bisogni in un angolo di casa distante dalla lettiera. Un vizio che non è detto non possa contribuire all’identificazione dei topi d’appartamento, sui quali indagano i carabinieri della Tenenza della Piana.