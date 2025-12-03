Terracina, dopo il rimpasto in Giunta ufficializzate le deleghe

Nella giornata di mercoledì il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha assegnato le deleghe a parte della nuova giunta che guiderà l’amministrazione comunale per la seconda metà mandato.

“Ho confermato il ruolo di vicesindaco per Claudio De Felice, al quale ho conferito le deleghe afferenti le funzioni di Grandi opere, Infrastrutture, Pnrr, Bilancio, Programmazione finanziaria, Fondi finanziari extracomunitari, Sportello Europa, Contenzioso e Sistemi Informativi”, rende noto il primo cittadino. “All’assessore Maurizio Casabona ho conferito le deleghe all’Ambiente, Transizione energetica, Mobilità sostenibile, Dissesto idrogeologico, Qualità del mare e dell’aria, Ciclo dei rifiuti, Arredo manutenzioni e forniture aree verdi e parchi, Sanità e rapporti con le Asl, Progetti Life, Polizia locale. Confermata la delega al Demanio all’assessore Gianluca Corradini, a cui vanno anche le deleghe al Sue, all’Urbanistica e alla Portualità”.

“Sport, Turismo e Cultura, Grandi eventi e Manifestazioni, Politiche giovanili, Politiche scolastiche, Istruzione pubblica e privata, Toponomastica e Città gemellate sono le deleghe conferite all’assessore Alessandra Feudi”, prosegue Giannetti. “L’assessore Antonella Isolani, che torna in Giunta, si occuperà di Personale, Patrimonio, Affari generali istituzionali, Servizi demografici, Servizio civile e Edilizia sociale. Nuovo ingresso in Giunta per l’assessore Nicoletta Rossi, alla quale ho conferito le deleghe ai Servizi sociali e Politiche della famiglia, Emergenza abitativa, Pari opportunità, Integrazione, Trasporti scolastici, Trasporto pubblico locale, Servizi cimiteriali e Tutela degli animali. Al termine del prossimo consiglio comunale conferirò le deleghe anche all’assessore Luca Caringi”.





“Ringrazio tutti quelli che hanno dato il loro contributo per la formazione di questa nuova squadra, e i cittadini per la loro pazienza”, conclude il sindaco. “Adesso è davvero il momento di ripartire con il bagaglio dell’esperienza fatta fino ad oggi e con un obiettivo unico per tutti: lavorare per il bene della nostra città mettendo da parte ogni forma di polemica”.