Kart, Villani e la scuderia Tk tornano protagonisti: vinta la Coppa Italia a squadre

Il pilota pontino Emanuele Villani e il team ciociaro Tk Driver Academy hanno portato a casa un nuovo successo, conquistando il Campionato italiano Aci Karting a squadre. L’appuntamento tricolore, ospitato nei giorni scorsi in provincia di Salerno, ha proposto un format completamente rinnovato e ha richiamato oltre 160 partecipanti.

La competizione si è svolta come una sfida tra diverse “zone”, ciascuna rappresentata da una selezione di piloti – massimo quattro per categoria – scelti tra i migliori delle classifiche assolute della Coppa Italia relativa alla propria area geografica. Villani, originario di Fondi e con esperienze maturate anche su circuiti internazionali, è sceso in pista a bordo di uno dei mezzi della Tk nella categoria KZN Over.





In squadra con Mirko Mizzoni, Roberto Furlan e Cristian Mongelli, ha difeso i colori della Zona 4, che comprende Lazio e Molise. Un gruppo coeso e competitivo, capace di imporsi domenica 23 novembre sul “Circuito del Sele” di Battipaglia grazie a una serie di risultati pesanti, riuscendo così a superare tutte le altre rappresentative regionali e a portare a casa il titolo.

«Dopo quattro mesi di inattività e reduci dal secondo posto nella Coppa dei campioni Aci che si è svolta a Teramo, concludiamo l’anno con la classica ciliegina sulla torta, un risultato che ripaga i tanti sacrifici fatti di mese in mese per affrontare sempre al meglio certe competizioni. Mantenere alti standard prestazionali è difficile», il commento di Villani dopo l’ultima vittoria. «È stato un weekend caratterizzato dal maltempo, ma siamo comunque riusciti a dimostrare competitività, con una buona rimonta in Gara 1. Peccato solo per il contatto che ho avuto in finale durante un sorpasso, un eccesso di confidenza che non ci ha permesso di esprimere tutto il nostro potenziale. Comunque, visti i tanti punti di squadra accumulati siamo riusciti a portare a casa il titolo. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, sempre presenti, in particolare Blue Car Company e Bottega Massa, oltre che al team Taglienti per il materiale che mi ha messo a disposizione e per la competenza che continua a dimostrare in pista, senza dimenticare il delegato di Aci Lazio Roberto Sardelli».