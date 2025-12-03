Fondi, calci e pugni alla moglie davanti ai figli piccoli: arrestato

Nella mattinata di martedì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino albanese di 42 anni residente in città. Già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che, poco prima, aveva aggredito fisicamente con calci e pugni la moglie in presenza dei figli minori.





La donna, a seguito delle lesioni riportate, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del San Giovanni di Dio. “Nel corso delle ulteriori indagini condotte dai militari dell’Arma – spiega il Comando provinciale dei carabinieri – è emerso come la donna avesse subito analoghe aggressioni nell’arco degli ultimi cinque anni, senza mai denunciarle”.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 42enne è stato tradotto presso un’altra abitazione, in regime degli arresti domiciliari.