Dal furto di alcolici alla rapina degenerata: identificato il secondo autore del raid al supermercato

Nella giornata di martedì i carabinieri di Sermoneta hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino georgiano di 35 anni domiciliato a Roma, già noto alle forze di polizia: è accusato del reato di rapina impropria.
A conclusione di una specifica attività investigativa, i militari dell’Arma hanno identificato l’uomo come il secondo autore della rapina commessa lo scorso 20 ottobre presso il supermercato situato all’interno del centro commerciale di Sermoneta. L’indagato, nella circostanza, riuscì ad allontanarsi, mentre il complice, anch’egli georgiano, fu tratto in arresto.
Quel giorno, su richiesta pervenuta dal 112, i carabinieri giunsero tempestivamente, riuscendo a bloccare e trarre in arresto il 32enne che, insieme al complice, dopo aver asportato dagli scaffali del suddetto esercizio commerciale alcune bottiglie di alcolici, nel tentativo di superare le barriere antitaccheggio si scagliò contro l’addetto alla sicurezza, mentre il 35enne come detto riuscì a darsi alla fuga.