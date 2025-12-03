Bombe e intimidazioni, a Latina istituite tre “zone rosse”

Sulla scia di quanto fatto a Roma e in altre grandi centri, anche a Latina nel tentativo di frenare la criminalità sono state istituite delle “zone rosse”. Una decisione giunta nel corso dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica indetta dalla Prefettura, tenutasi nella mattinata di martedì, e motivata dalle bombe e dalle altre intimidazioni che nelle ultime settimane hanno messo a ferro e fuoco il capoluogo pontino. Uno scenario probabilmente nato per contrasti nel controllo del traffico di droga, e che lo Stato punta a lasciarsi alle spalle facendo perno sulle direttive diramate nel dicembre del s0s24 dal Ministero dell’Interno per intervenire nelle aree a rischio delle grandi città.

Di qui il provvedimento del prefetto Vittoria Ciaramella, una misura straordinaria volta alla prevenzione e al contrasto anche della microcriminalità e che permetterà alle forze dell’ordine di impedire ai soggetti ritenuti pericolosi di accedere a determinate aree cittadine ritenute a rischio. Ed ecco le zone rosse, tre in tutto: una nel quartiere dei palazzi “Arlecchino” di via Guido Rossa, una nell’area popolare di viale Kennedy, l’ultima in viale Pier Luigi Nervi.


Contesti urbani e sociali ben delineati all’interno dei quali, hanno reso noto dalla Prefettura, per la durata di due mesi, sarà espressamente vietato assumere atteggiamenti aggressivi, minacciosi insistentemente molesti o in ogni caso che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica. Al tempo stesso in quelle zone rosse non potranno recarsi soggetti, che non vi risiedono, che hanno alle spalle precedenti penali e di polizia in materia di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, reati contro la persona come lesioni, percosse e rissa, ma anche rapina, scippo e danneggiamento, invasione di terreni o edifici e in materia di armi come detenzione o porto illeciti sia di armi comuni che oggetti atti a offendere.

“L’istituzione delle zone rosse anche nella nostra città, stabilita nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui ho preso parte in qualità di sindaco, consentirà di contrastare più efficacemente i fenomeni criminali che hanno interessato negli ultimi mesi la città”, le parole di Matilde Celentano. “E’ stata una decisione unanime del Comitato che il prefetto Vittoria Ciaramella, che ringrazio, ha subito tradotto in un’ordinanza puntuale che avrà la durata di due mesi. Le nuove misure rappresentano una risposta immediata alle esigenze di maggiore sicurezza rappresentate, a più voci, dalla nostra comunità e consentiranno alle forze dell’ordine di intervenire in maniera più incisiva e dinamica, in una prospettiva integrata e multilivello che consentirà di innalzare il livello di sicurezza. Questa iniziativa è una risposta sinergica delle istituzioni che fanno rete e che consentirà di ripristinare la cultura della legalità, con azioni concrete. Ringrazio la Questura e le altre forze di polizia e della polizia locale che hanno individuato, con assoluta precisione, i contesti urbani più critici in cui applicare le nuove misure. L’amministrazione comunale – conclude il sindaco – è al lavoro sulla progettazione del potenziamento della video sorveglianza, finanziato dalla Regione Lazio”.