Bombe e intimidazioni, a Latina istituite tre “zone rosse”

Sulla scia di quanto fatto a Roma e in altre grandi centri, anche a Latina nel tentativo di frenare la criminalità sono state istituite delle “zone rosse”. Una decisione giunta nel corso dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica indetta dalla Prefettura, tenutasi nella mattinata di martedì, e motivata dalle bombe e dalle altre intimidazioni che nelle ultime settimane hanno messo a ferro e fuoco il capoluogo pontino. Uno scenario probabilmente nato per contrasti nel controllo del traffico di droga, e che lo Stato punta a lasciarsi alle spalle facendo perno sulle direttive diramate nel dicembre del s0s24 dal Ministero dell’Interno per intervenire nelle aree a rischio delle grandi città.

Di qui il provvedimento del prefetto Vittoria Ciaramella, una misura straordinaria volta alla prevenzione e al contrasto anche della microcriminalità e che permetterà alle forze dell’ordine di impedire ai soggetti ritenuti pericolosi di accedere a determinate aree cittadine ritenute a rischio. Ed ecco le zone rosse, tre in tutto: una nel quartiere dei palazzi “Arlecchino” di via Guido Rossa, una nell’area popolare di viale Kennedy, l’ultima in viale Pier Luigi Nervi.





Contesti urbani e sociali ben delineati all’interno dei quali, hanno reso noto dalla Prefettura, per la durata di due mesi, sarà espressamente vietato assumere atteggiamenti aggressivi, minacciosi insistentemente molesti o in ogni caso che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica. Al tempo stesso in quelle zone rosse non potranno recarsi soggetti, che non vi risiedono, che hanno alle spalle precedenti penali e di polizia in materia di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, reati contro la persona come lesioni, percosse e rissa, ma anche rapina, scippo e danneggiamento, invasione di terreni o edifici e in materia di armi come detenzione o porto illeciti sia di armi comuni che oggetti atti a offendere.