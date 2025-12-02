Terracina, stop all’acqua per una notte: lavori sulla rete idrica

Sarà una notte senza acqua quella tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre per i residenti della parte bassa della città e dell’area litoranea. Acqualatina ha infatti annunciato una sospensione del servizio idrico dalle 22:00 alle 5:00 del mattino successivo, per consentire un nuovo intervento di manutenzione sulla rete.

Lo stop si rende necessario nell’ambito delle operazioni di distrettualizzazione, un progetto che punta a digitalizzare e modernizzare il sistema idrico cittadino, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e controllabile. L’azienda fa sapere che fornirà aggiornamenti in tempo reale nel caso dovessero presentarsi imprevisti o variazioni al programma. Per informazioni e segnalazioni è a disposizione il numero verde 800 626 083.



