Segnalazione tramite l’app YouPol, chiuso centro scommesse

La Questura di Latina comunica che il Questore ha disposto un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, con chiusura per 10 giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS, nei confronti di un centro scommesse situato nel Comune di Aprilia. La misura avrà effetto a partire dalla mezzanotte di domani.

Il provvedimento trae origine da una segnalazione pervenuta tramite l’applicazione YouPol, attraverso la quale un cittadino indicava l’esercizio come luogo abitualmente frequentato da persone con precedenti e come possibile area di spaccio di sostanze stupefacenti.





A seguito della segnalazione, il personale del Commissariato di Aprilia ha effettuato più accessi ispettivi, svolgendo controlli a campione sugli avventori e sul personale dell’esercizio. Nel corso di tre distinti controlli sono stati identificati soggetti con pregiudizi di polizia.

Durante l’ultimo intervento, avvenuto lo scorso mese di ottobre, gli operatori hanno inoltre rinvenuto, all’interno di un cestino presente nel locale, alcune dosi confezionate di hashish.

Nel corso dei vari accertamenti, i poliziotti hanno constatato anche l’assenza del titolare della licenza e la presenza di due dipendenti sprovvisti di procura e, pertanto, non qualificabili come preposti autorizzati alla gestione dell’attività.

Alla luce degli elementi emersi, e considerati i profili di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Latina ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio, finalizzato al ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza.

La Questura di Latina ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini, anche attraverso l’utilizzo dell’app YouPol, quale strumento efficace per segnalare situazioni potenzialmente pericolose per la comunità.