Sabaudia, arrestato il presunto responsabile degli incendi alle auto della Municipale

È stato arrestato poche ore dopo i fatti il 40enne ritenuto l’autore dell’incendio che nella notte ha distrutto due auto elettriche della Polizia Locale, parcheggiate davanti al comando di via Inghilterra. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie alle immagini della videosorveglianza, nelle quali si vede un individuo incappucciato cospargere i veicoli di liquido infiammabile e poi fuggire.

Dopo una rapida attività d’indagine, i Carabinieri lo hanno rintracciato in un’area boschiva vicino al lago di Paola e lo hanno arrestato.





Secondo le prime ipotesi investigative, avrebbe agito per compiere un gesto eclatante, quasi cercando l’arresto a causa di problemi personali. Ora si trova nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.