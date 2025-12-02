Misterioso rogo nella notte: distrutte due auto della Polizia Locale di Sabaudia

Un incendio divampato nel cuore della notte ha ridotto in cenere due auto della Polizia Locale di Sabaudia nuove di zecca parcheggiate davanti al comando. Le fiamme, scoppiate durante un temporale, non sembrano però legate al maltempo: gli investigatori propendono per l’ipotesi dell’atto doloso.

Dal Comune arriva una reazione compatta: nessuna intenzione di cedere a possibili intimidazioni. Carabinieri e agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica, analizzando le videocamere e raccogliendo testimonianze. Qualcuno avrebbe visto una persona allontanarsi subito dopo il rogo. Le indagini puntano a fare chiarezza e a individuare rapidamente i responsabili.



