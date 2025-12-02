Il Giro d’Italia 2026 fa tappa nel sud pontino

È notizia di ieri, svelato tutto il percorso della corsa rosa del prossimo anno: si parte all’estero – come ormai da tradizione – questa volta dalla Bulgaria, e si arriva a Roma. Nel mezzo, come sempre tante tappe, molti chilometri e tantissimi centri toccati.

La settima tappa, però, quella del 15 maggio, avrà l’inizio nel territorio pontino e precisamente nel sud del Lazio. Partenza da Formia, per risalire con un circuito attraverso l’Appia passando da Itri e giungendo a Fondi, poi Sperlonga, Gaeta, il ritorno a Formia e via verso il cassinate prima e le montagne appenniniche poi. Dopotutto, si tratta della prima vera tappa di montagna con salite importanti a Roccaraso e, soprattutto, quella finale del Blockhaus.





Il Giro d’Italia torna, dopo due anni, a toccare il sud pontino, quando nell’edizione stravinta dal numero uno al mondo e campione del mondo in carica Tadej Pogacar, aveva percorso la Cassino-Formia fino a giungere a Minturno, per attraversare il Garigliano e andare fino a Napoli. Questa volta, invece, il territorio sarà protagonista, almeno nelle fasi pre partenza, considerando che visivamente lo start non dà certo la visibilità di un arrivo, ma comunque farà respirare al sud del Lazio l’importanza della carovana rosa.