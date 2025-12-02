Al D’Annunzio serata musicale e letteraria con Gian Luca Campagna

Le luci del teatro D’Annunzio si accenderanno mercoledì alle 21 per accogliere una serata che unisce narrativa, performance e musica. Protagonista dell’appuntamento sarà Gian Luca Campagna, autore pontino che porterà sul palco il mondo del suo nuovo romanzo, ultimo tassello della saga dedicata al detective argentino José Cavalcanti.

Il personaggio, ormai familiare ai lettori, torna in scena in una storia ambientata nel clima sospeso e surreale dei primi tempi della pandemia da Covid-19. A raccontarne genesi e atmosfere sarà lo stesso Campagna, intervistato dal giornalista Alessandro Panigutti, all’interno della rassegna “Di note e di parole” ospitata nel foyer del teatro. L’occasione sarà la presentazione de “Il giardino dei nani solitari”, pubblicato da Arkadia.





La serata non si limiterà all’incontro con l’autore: le pagine del libro prenderanno corpo grazie alle letture dell’attrice Simona Serino, accompagnate dai paesaggi sonori creati dalla chitarra di Gianluca Masaracchio, dalla fisarmonica di Raffaele Esposito e dalla voce della cantante Susana Matos Da Costa.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in un evento patrocinato dal Comune di Latina che promette di coniugare cultura, musica e narrazione.