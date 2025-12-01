Scontro tra auto e furgone, incidente sulla provinciale Fondi-Sperlonga

A Fondi, la provinciale per Sperlonga è tornata a fare da sfondo a un grave incidente. E’ avvenuto nella prima mattinata di lunedì, coinvolgendo per cause in corso di accertamento un’auto che viaggiava in direzione del centro urbano della città della Piana, e un furgone che procedeva nel senso di marcia opposto.

Gli occupanti dei veicoli, da quanto risulta una donna e un uomo, sono stati trasferiti in codice rosso in due ospedali del comprensorio. Oltre ai soccorritori del 118, lungo l’arteria – temporaneamente chiusa su entrambe le carreggiate – hanno operato gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.



