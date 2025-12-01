Maltrattamenti aggravati alla compagna, arrestato dai carabinieri

Nella nottata a cavallo tra domenica 30 novembre e lunedì i carabinieri della Stazione di Cori hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 42 anni residente in paese. Già noto alle forze di polizia, è indagato per il reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravato”, commesso ai danni della compagna convivente, alla presenza dei loro figli minori.

Nello specifico, la donna si è presentata presso la Stazione dei carabinieri per sporgere querela, dichiarando che nella serata precedente aveva litigato con il compagno che l’aveva minacciata di morte. Proseguendo, la donna ha specificato che episodi analoghi si erano verificati anche in passato e che non li aveva mai denunciati.





Successivamente, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione della coppia. L’uomo, nonostante la presenza dei militari dell’Arma, si è scagliato contro la propria compagna minacciandola di morte, venendo prontamente bloccato dagli operanti, che lo hanno poi arrestato.

Espletate le formalità di rito, il 42enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.