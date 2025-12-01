Latina, apre il dormitorio per l’emergenza freddo: 60 posti letto da questa sera

A Latina questa sera, primo dicembre, apre il dormitorio invernale per l’emergenza freddo in zona R6, alle spalle del comando della Polizia Locale. Sessanta i posti letto a disposizione degli ospiti, all’interno della tensostruttura che resterà aperta fino al 31 marzo 2026. Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore Michele Nasso visiteranno la struttura e gli ospiti venerdì 5 dicembre alle ore 19.

La nuova localizzazione per il servizio relativo all’emergenza freddo è stata decisa dalla giunta ed è stata condivisa con il Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario LT2. La struttura è stata allestita e sarà gestita dalla Croce Rossa Italiana – comitato di Latina, rappresentata dal presidente Lorenzo Munari. L’organizzazione di volontariato è stata individuata tramite una procedura ad evidenza pubblica, mediante manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare una convenzione.

L’orario d’ingresso del dormitorio per l’emergenza freddo è alle ore 19, mentre l’orario di uscita entro le 8 del mattino. Al loro arrivo gli ospiti riceveranno una bevanda calda, mentre al mattino sarà servita loro la prima colazione. La struttura, inoltre, è servita di docce e servizi igienici.

“Ringrazio il comitato di Latina della Croce Rossa Italiana, con cui l’amministrazione comunale ha intrapreso un ottimo rapporto di fiducia reciproca da tempo – afferma il sindaco Celentano – per la disponibilità dimostrata. Sono certa che gli ospiti che trascorreranno le sere invernali all’interno della struttura installata nella zona R6 saranno in ottime mani. Ringrazio anche i servizi sociali, per il quotidiano lavoro che svolgono con i senza fissa dimora e mi auguro che, come gli anni precedenti, il servizio possa raggiungere ottimi numeri. Prendersi cura degli altri è una priorità di questa amministrazione affinché tutti possano avere gli stessi diritti”.

“Ho seguito da vicino – aggiunge l’assessore Nasso – tutte le fasi riguardanti il dormitorio invernale per l’emergenza freddo, che si affianca a quello aperto tutto l’anno in via Villafranca e che è stato recentemente oggetto di lavori di restyling. Il servizio di emergenza freddo garantirà posti letto e supporto ai senza fissa dimora per l’intero ambito distrettuale e di questo ne siamo particolarmente orgogliosi. Le esperienze degli scorsi anni, inoltre, hanno dimostrato che gli abitanti delle zone limitrofe, superate le iniziali diffidenze, spesso finiscono per avvicinarsi a questo servizio, scoprendo nuove opportunità di volontariato e entrando in contatto con un mondo fatto di solidarietà e relazioni che arricchiscono l’intera comunità”.