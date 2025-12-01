Fondi, i giovani del team “Fight Club Polidoro” protagonisti nel Muay Thai

Una trasferta capitolina che ha rappresentato una tappa importante nel percorso di crescita di tante nuove leve della disciplina marziale praticata, un’esperienza all’insegna dell’aggregazione e della crescita personale. Ma ulteriormente ricca di soddisfazioni anche per i risultati ottenuti sul ring: i giovanissimi Thai boxer del Fight Club Polidoro hanno fatto incetta di medaglie.

Lo scorso 26 novembre, gli atleti in erba del team legato alla palestra di Fondi hanno preso parte a una competizione di Muay Thai organizzata dalla Federkombat e che si è svolta a Roma. Una vetrina di prestigio che li ha visti appunto protagonisti anche dal punto di vista del medagliere, con la conquista di quattro primi posti e di un secondo posto. “Hanno dimostrato ancora una volta dedizione, impegno e spirito di squadra”, il commento a margine del maestro Marco Polidoro, che li ha affiancati e guidati nell’avventura nella Capitale. “Hanno ottenuto dei risultati straordinari. Un traguardo che conferma la crescita costante della nostra squadra e il duro lavoro quotidiano in palestra. Complimenti a tutti gli atleti e al team tecnico”.





FOTOGALLERY

1 di 9

Situato al civico 28 di via Panfilo Castaldi, il Fight Club Polidoro è riuscito a diventare un punto di riferimento importante grazie a un’attenzione particolare rivolta proprio ai più giovani: “Al momento il team di Muay Thai conta quasi novanta ragazzi”, spiega Polidoro. “Iniziamo dai sei anni in poi, divisi per fasce di età”. Una fucina di talenti e allo stesso tempo anche un’opportunità che concilia sport ed educazione, andando dunque ben oltre l’aspetto prettamente agonistico.