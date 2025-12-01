Autovelox, la Lega Aurunca: “Limiti, multe e trasparenza, facciamo chiarezza”

La Lega Aurunca interviene sul tema degli autovelox, chiedendo innanzitutto trasparenza. “Negli ultimi anni, nel comprensorio aurunco molti cittadini segnalano crescenti perplessità sull’utilizzo degli autovelox, soprattutto in relazione ai limiti di velocità applicati e alla gestione delle sanzioni”, dice il presidente Giovanni Meschino. “Il movimento popolare Lega Aurunca ritiene necessario riportare il confronto su un terreno di chiarezza, proporzionalità e pieno rispetto delle norme”.

“In diverse città dell’area – tra cui Formia, Gaeta, Sperlonga e altre realtà limitrofe – sono stati imposti limiti di 50 o 60 km/h anche su tratti esterni ai centri abitati. Pur comprendendo che la sicurezza stradale sia un obiettivo prioritario, riteniamo opportuno verificare se tali limiti risultino adeguati e proporzionati alle caratteristiche dei tratti viari interessati”.





“Alcuni cittadini segnalano inoltre che, in alcuni comuni costieri, gli autovelox resterebbero attivi anche nei periodi di bassa affluenza turistica. Anche in questo caso, si chiede semplicemente una maggiore trasparenza sulle motivazioni tecniche e sui criteri che regolano l’attivazione dei dispositivi”.

“Un altro elemento di criticità riguarda i verbali notificati senza allegare la prova fotografica dell’infrazione. Pur sapendo che la normativa non obbliga i Comuni all’allegato immediato, riteniamo che fornire la documentazione direttamente al cittadino rappresenti una buona pratica di trasparenza amministrativa e un modo per evitare contestazioni e incomprensioni”.

“Quanto allo sconto previsto dalla legge per chi paga entro cinque giorni, molti cittadini lamentano di dover decidere senza avere subito a disposizione la prova dell’infrazione. Non si chiede una modifica normativa, ma una gestione più chiara e accessibile dell’intero procedimento”.

Infine, il movimento popolare Lega Aurunca ritiene importante garantire la massima trasparenza sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni: “La legge prevede che una quota significativa venga utilizzata per la sicurezza stradale, la segnaletica e la manutenzione delle infrastrutture: una regola che riteniamo essenziale valorizzare e monitorare affinché produca benefici reali per la comunità”.

La Lega Aurunca chiede quindi verifiche tecniche indipendenti sui limiti di velocità applicati; maggiore chiarezza sull’attivazione stagionale dei dispositivi; trasparenza totale nella gestione dei verbali e delle prove fotografiche; rendicontazioni pubbliche e consultabili sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni. “Sicurezza e legalità devono andare di pari passo: e la trasparenza è la condizione fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini”, sottolinea il sodalizio del presidente Meschino.