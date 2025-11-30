Trovato morto in strada, arrestato per omicidio il padrone di casa

Nella tarda mattinata di domenica, all’esito delle indagini preliminarmente condotte, i carabinieri della Compagnia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Latina hanno arrestato un cittadino indiano di 38 anni. L’uomo, con precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale, è ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale. Un fatto di sangue avvenuto a Pontinia nella serata di sabato.

Su richiesta pervenuta da personale del 118, i carabinieri della Stazione di Pontinia sono intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti ad un’abitazione isolata, era stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni.





Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno immediatamente ampliato gli approfondimenti informativi necessari, partendo dalle dichiarazioni rese dai connazionali della vittima, presenti all’esterno dell’abitazione. Tra cui l’indagato, proprietario dell’immobile interessato dall’evento, dal quale gli operanti hanno appreso che ospitava la vittima da qualche mese.

Successivamente, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latina, nonché militari specializzati del Nucleo investigativo, che hanno provveduto ad eseguire un accurato sopralluogo, nel corso del quale sono state repertate tracce ematiche sia all’esterno che all’interno dell’abitazione – che è stata sottoposta a sequestro – , nonché ulteriori elementi probatori, utili a corroborare il quadro indiziario nei confronti dell’indagato.

Sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, diretta dalla dottoressa Luigia Spinelli, nonché il medico legale che, all’esito di un’ispezione cadaverica ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo esame autoptico.

“La prosecuzione delle attività investigative in atto sarà volta a delineare compiutamente il contesto in cui è maturato l’evento e a stabilirne le cause”, sottolinea il Comando provinciale dell’Arma. All’esito delle attività poste in essere, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.