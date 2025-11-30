Dallo stoccaggio all’uso: regole pratiche per gestire correttamente le bombole di ossigeno

Quando si parla di bombole di ossigeno medicinale, garantire la sicurezza di operatori sanitari e pazienti è prioritario in ciascuna fase di utilizzo, dal trasporto allo stoccaggio, passando per la movimentazione e l’utilizzo.

Innanzitutto, ogni bombola ossigeno medicinale va tenuta in verticale in locali ben aerati, dotati di sistemi di ventilazione adeguati per prevenire accumuli in caso di microperdite; è essenziale anche evitare la vicinanza a fonti di calore o materiali combustibili. Inoltre, la separazione tra bombole piene e vuote aiuta a prevenire confusioni e agevola la gestione.





L’accesso al deposito deve essere riservato a personale autorizzato e adeguatamente formato e vanno controllate periodicamente le scadenze. Occorre poi tenere a mente che prima di spostare una bombola è importante verificare sempre il suo contenuto leggendo l’etichetta (potrebbero esserci gas diversi, medicinali o non) e conoscere la pressione massima di riempimento.

Per assicurare la sicurezza degli operatori, è importante che questi non sollevino mai bombole che contengono più di 10 litri di ossigeno dal cappellotto, non le trascinino e non le facciano rotolare e che, anche per brevi distanze, utilizzino il carrello porta bombola. Altri accorgimenti necessari prevedono l’utilizzo dei giusti DPI.

Durante l’utilizzo, i punti critici sono i raccordi di uscita della bombola e di entrata del riduttore: devono essere puliti, privi di unto e in perfette condizioni. Anche la connessione del riduttore deve seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore ed è fondamentale aprire e chiudere la valvola lentamente per evitare colpi di pressione così come verificare costantemente l’assenza di perdite. A fine uso, bisogna sempre chiudere la valvola e scaricare la pressione dal riduttore.

Rispettare queste buone pratiche significa ridurre la pericolosità e garantire un impiego sicuro ed efficiente dell’ossigeno in campo sanitario.