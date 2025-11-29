Terracina, nominata la nuova Giunta: esordi e ritorni

Nella giornata di venerdì è stata determinata la nuova Giunta che guiderà l’amministrazione comunale di Terracina per la seconda metà del mandato.

Confermato l’assessore Claudio De Felice, che mantiene anche il ruolo di vicesindaco. Conferme anche per gli assessori Maurizio Casabona, Gianluca Corradini e Alessandra Feudi. Torna poi in giunta l’assessore Antonella Isolani. “È un premio oltre che alla competenza anche alla lealtà dimostrata quando uno dei partiti che mi aveva sostenuto ha scelto, in maniera sleale, di passare ai banchi dell’opposizione”, sottolinea al riguardo il sindaco Francesco Giannetti. Entrano poi in Giunta l’assessore Nicoletta Rossi, stimata commercialista, e l’assessore Luca Caringi, che lascia la presidenza del consiglio comunale. “A breve assegnerò le deleghe”, prosegue il primo cittadino.





“Insieme alla nuova Giunta ho predisposto anche modifiche al funzionigramma del Comune affinché assessori, consiglieri comunali che ringrazio per le attività che vorranno svolgere nelle commissioni, e dipendenti potranno essere nelle condizioni di fare il massimo per la nostra città. E io sarò ben volentieri il primo a caricarmi sulle spalle l’onere più pesante. Concludo con il più sentito ringraziamento a Sara Norcia e Angelina Tasciotti. Come assessore Sara Norcia si è molto battuta guadagnandosi anche riconoscimenti trasversali. Purtroppo dinamiche politiche, legittime, non hanno permesso che continuasse il suo lavoro, ma le porte del mio ufficio per lei resteranno sempre aperte per continuare ad avvalermi della sua esperienza maturata sul campo”.

“Angelina Tasciotti è stata catapultata come me in questa dimensione nuova della politica, e per me è stata preziosissima e fondamentale nel settore certamente più complesso da approcciare all’inizio del mio mandato, quello del bilancio comunale. Per questo – conclude Giannetti – continuerò ad avvalermi dei suoi consigli e della sua saggezza in altre forme. Ad entrambe il mio grazie e quello dell’intera comunità”.