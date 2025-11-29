Inquinamento ambientale, sequestrato impianto di trattamento rifiuti ad Aprilia

Nella mattinata di sabato militari del Nipaaf del gruppo carabinieri forestale di Latina, coadiuvati, in fase di esecuzione, dai colleghi del nucleo di Cisterna, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dalla sezione Gip del tribunale del capoluogo. Si tratta di un provvedimento con cui è stata accolta la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica inerente all’intero insediamento industriale situato in località Cossira nel Comune di Aprilia, preposto al trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti organici e/o umido), finalizzato sia alla produzione di compost che di biogas.

Come reso noto dal Comando provinciale dell’Arma, le attività d’indagine hanno portato alla denuncia dell’amministratore delegato dell’azienda e del responsabile di direttore della sede operativa di Aprilia per aver provocato, “nei casi non consentiti dalla legge e comunque oltre i limiti di tollerabilità, esalazioni aeriformi maleodoranti atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe omettendo di porre in essere sistemi efficaci contro l’abbattimento di tali miasmi nauseabondi”.





Sono stati inoltre deferiti per aver effettuato uno scarico sul suolo non autorizzato di reflui industriali che invadevano anche terreni agricoli confinanti di proprietà di terzi e per non aver osservato la corretta gestione dei rifiuti pericolosi originati dal processo produttivo, immettendoli nella condotta sotterranea riservata al solo recupero e convogliamento delle acque meteoriche tramite i pluviali, con lo scopo di smaltirli illecitamente nel terreno circostante tramite dispersione.

Contestualmente all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, al fine di non interrompere la gestione dell’impianto, impedendone la chiusura, è stato immesso nel possesso un amministratore giudiziario, iscritto alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale, nominato dal tribunale, che permetterà il mantenimento dell’attività dell’insediamento industriale.