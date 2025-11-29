Ferma da settimane a Gaeta, nave mercantile bandita dai porti del Mediterraneo

Potrà lasciare il porto di Gaeta la nave mercantile trattenuta lo scorso 21 ottobre a causa di gravi carenze sulla sicurezza della navigazione, sulle condizioni di vita dell’equipaggio e sulla sicurezza dell’ambiente marino e costiero riscontrate dagli ispettori “Port State Control” del Comando regionale della guardia costiera del Lazio.

Il sistema internazionale dell’European Maritime Safety Agency (EMSA) utilizzato dalla guardia costiera per il monitoraggio delle navi che arrivano nei porti italiani aveva allertato il team di ispettori specializzati in sicurezza della navigazione del Coordinamento regionale di Civitavecchia circa la possibilità che il cargo, battente bandiera delle Comore, proveniente da Algeri e diretto a Gaeta, potesse presentare un alto livello di rischio.





Una volta salito a bordo, al team ispettivo della guardia costiera la situazione è apparsa immediatamente critica. Oltre 25 le irregolarità, gran parte delle quali molto gravi, riscontrate dopo una accurata ispezione durata oltre 12 ore. Un quadro complessivo, aggravato dalle ulteriori carenze accertate in relazione alle condizioni di vita dell’equipaggio di nazionalità siriana, che ha reso necessario il fermo amministrativo della nave, la quale, sino al ripristino degli standard minimi di sicurezza, non avrebbe potuto lasciare il porto.

In linea con gli obiettivi strategici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, erano stati analizzati anche i dati storici della nave scoprendo che la stessa era già stata detenuta ben due volte lo scorso anno.

Il mercantile sabato ha lasciato il porto di Gaeta per raggiungere un cantiere estero, dopo aver riparato durante i 40 giorni di fermo la maggior parte delle avarie riscontrate. La guardia costiera di Gaeta ha bandito la nave da gran parte dei porti affacciati sul Mediterraneo: “Sarà autorizzata a rientrarvi solo a seguito di una re-ispezione approfondita finalizzata a verificare l’avvenuta risoluzione di tutte le criticità tecniche, operative e documentali ed il pieno rispetto degli standard internazionali di sicurezza e di tutela ambientale”.

“Rimane alta – evidenzia la Capitaneria di Gaeta – l’attenzione del Coordinamento nazionale Port State Control del Comando Generale della guardia costiera nei confronti delle navi mercantili che intendono arrivare e sostare nei porti italiani, con l’obiettivo di ridurre la presenza di navi sub-standard che possano mettere a rischio la sicurezza della navigazione, la sicurezza degli equipaggi e dell’ambiente marino e costiero, anche a beneficio degli armatori che operano in conformità alle normative investendo in sicurezza. La vicenda è stata seguita con attenzione anche dall’amministrazione comunale di Gaeta e dal Comando interregionale marittimo Centro e Capitale”.